韓媒揭美環太軍演擊沉靶艦過程　阻嚇大陸攻台

美國海軍太平洋艦隊今年6月27日至上周四（1日）在夏威夷群島及周邊地區，舉行兩年一度的環太平洋聯合軍演，合共29國逾2.5萬人參與。南韓傳媒周日（4日）報道，美軍在演習中擊沉的靶艦塔拉瓦號，和中國大陸可用於登陸作戰的兩棲攻擊艦噸位相近，顯然是對其發出切勿入侵台灣的警告訊息。

據韓媒報道，在上月19日的擊沉演習中，美軍F/A-18F戰機發射AGM158C遠程反艦導彈，B2戰略轟炸機也投放被稱為「快速擊沉」（QUICKSINK）的聯合直接攻擊彈藥（JDAM），擊沉排水量3.9萬噸的已退役兩棲攻擊艦塔拉瓦號。退役兩棲船塢運輸艦杜布克號於同月11日，亦在演習中被擊沉。如大陸攻台，預料將出動075型兩棲攻擊艦和071型綜合登陸艦開展搶攤作戰，071型排水量為2.5萬噸，075型則為3.6萬噸，與塔拉瓦號接近。

報道又指，大陸一旦攻台，美軍計劃透過AGM158C導彈的精準導引和隱身能力，先行摧毀大陸軍艦的雷達設施和防空系統，再以B2轟炸機投放QUICKSINK迅速將這些軍艦擊沉，阻止解放軍越過台海攻台。美軍官員指出，如B2轟炸機獲得海上作戰能力，那麼當解放軍海軍在附近海域作戰時，將面臨巨大威脅。