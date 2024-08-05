涉密人員靠AI起草資料　境外情報機關易竊取

國家安全部周日（4日）在微信公眾號發布緊急提醒，近年因使用網上辦公程式而導致的失洩密案件屢屢發生，暴露出一系列風險隱患。文中提到，包括「文件傳輸助手」等一些辦公「黑科技」可能有失洩密風險，呼籲繃緊保密防範之弦，警惕境外間諜情報機關利用網絡竊取國家秘密的陰謀詭計。

被點名的辦公黑科技洩密案例包括雲助手洩露涉密文檔、圖文識別小程式洩露密件原件、人工智能（AI）寫作洩露涉密內容、工作群組洩露涉密訊息等。貼文指出，部分涉密人員在起草涉密材料時，為節省工作時間，違規將涉密素材和涉密文件內容輸入AI寫作小程式生成文章，並認為只是截取文件片段，不致洩密。但AI小程式會自動收集用戶輸入的訊息內容以供自主學習，相關數據易被境外間諜情報機關竊取，造成國家秘密外洩。

此外，電腦和手機設備自動同步與儲存的過程，大大增加境外間諜情報機關通過木馬病毒獲取相關文件的風險。傳輸軟件公司後台也能輕易獲取涉密文件，且無法有效控制知悉範圍，極易造成失洩密。國家安全部強調，嚴禁將涉密文件拍攝、摘錄後上傳互聯網，使用文字識別、AI寫作等功能時應杜絕輸入涉密文件，防止方便了工作卻洩露了秘密。