推進「編轉企」收回事業編　民眾嘆失鐵飯碗

山東省人力資源和社會保障廳、省委機構編制委員會辦公室等10部門，近日聯合印發通知稱，經省政府批准轉制為企業後，省屬事業單位要正式行文解除其與編制內工作人員的人事關係，並在規定期限內核銷相關人員的機構編制實名制訊息。對於山東啟動省屬事業單位轉為企業的全面改革，有民眾認為轉制後員工事業編制都被剝奪，認為「政府沒錢，鐵飯碗砸了」。

該省政府辦公廳2019年曾就省屬事業單位轉制為企業有關問題的處理意見發文，指導部分省屬事業單位轉為國有企業或非國有企業、股份制企業。今次印發的《關於省屬事業單位轉制為企業有關問題的處理意見》，明確轉制單位工作人員人事勞動關係轉換、省屬事業單位轉制後社會保險關係接續、原編制內女性工作人員退休年齡、企業登記、土地資產處置等問題，以及事業單位轉制為私營企業有關問題的處理意見。

如轉制為企業，除了原有編制悉數取消，轉制單位應按照勞動法、勞動合同法及有關法律法規規定與編制內工作人員訂立勞動合約，編制外工作人員由轉制單位按照有關法律法規和政策妥善安置。該意見分類規定了選擇不進入轉制單位的編制內工作人員的經濟補償標準，其中事業單位轉制為國企時選擇不進入者須提交辭聘申請書，按照人事管理權限批准，由轉制單位向准予辭聘的人員發出經濟補償。