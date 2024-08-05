質疑體育總局官員偏袒美國　民眾向紀委舉報

國際奧委會日前稱，中國游泳隊是巴黎奧運上接受興奮劑檢測最多的隊伍，今年已逾600次。惟內地網民反問美國游泳選手賽後個個臉色發紫，相關單位何為不去查他們是否服用禁藥。國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然加入討論，將「紫臉」原因歸結於國內轉播服務偏色，也因而被網民口誅筆伐。

大批自媒體發文要求美國和相關藥檢組織，解釋很多白種運動員游泳之後為何會變「紫皮膚」，認為美國泳隊出水後各人面色發紫無人敢問，中國運動員還沒比賽就被迫當面尿檢數十次，是對他們身體和心理雙重折磨和侮辱。文章又指，主辦方這種尿檢方式並沒用在美國運動員身上，批評是赤裸裸的雙重標準，要求給出正確說法。

袁昊然就美國游泳運動員「紫臉」話題發表上述看法後，被大量網民質疑是在偏袒美國，為美國辯解，引發眾怒，更有人向中央紀委國家監委舉報。亦有網民翻出袁昊然十多年來在微博上發文，批評內容充滿戾氣，大量誹謗、抹黑和攻擊中國，以及侮辱解放軍、航天員及先烈的貼文，令人髮指。最終袁昊然緊急刪除微博貼文，甚至關閉了帳號。