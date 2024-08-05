配X形尾舵絕氣推進裝置　新型潛艇現身武漢

中國軍隊近年不但在水面艦艇投入巨大資源，在常規潛艇研製和裝備亦有大幅進展，其中最受矚目的包括039系列與更新型的041型常規動力潛艇，艦上配備X形尾舵、垂直發射系統與絕氣推進（AIP）裝置。

內媒上周六（3日）報道，中國在柴電型、AIP型等常規動力潛艇領域的研製和裝備，堪稱具全球領先水平。由中船集團下屬七一一研究所研製的史特林引擎（又稱熱空氣引擎）額定功率達到320千瓦，公認為是世上功率最大的同款引擎。這款引擎結構簡單而嚴密，沒有噪音也沒有振動，裝在潛艇上慢速潛航時，很難被反潛探測設備鎖定，安全性超越柴電型潛艇。外界普遍猜測，這款引擎已用到039C型AIP潛艇上。

商業衞星圖片顯示，該款由湖北武漢武昌造船廠打造的新型潛艇，艇體要比039A型長77米，約4,000噸水下排水量亦大於後者的3,600噸。新型潛加長的原因，或跟與其設置艇載導彈垂直發射裝置有關。在武漢發現的新型常規動力潛艇上採用X形尾舵，取代傳統的十字形尾舵，這項新技術能提升潛艇的機動性能，並降低潛航時的噪音。綜合上述多項最新技術，039C型AIP型潛艇的反艦、反潛和對陸攻擊能力有望提升。