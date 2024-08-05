Tesla名譽侵權案二審　女車主賠付金額增至7萬人民幣

內媒周一（5日）報道，電動車廠特斯拉（Tesla）與上海車展維權事件核心成員之一、陝西西安李姓女子的名譽權侵權案件二審宣判，李女應賠償車廠的金額由一審的2,000元（人民幣，下同，約2,200港元）調整至7萬元（約7.7萬港元）。法院委託的司法鑑定機構鑑定涉案車輛，結果認為其制動系統正常有效無故障，符合相關技術標準。

李女於2021年3月駕駛Tesla發生交通事故。同年4月19日偕同河南安陽張姓女子，一起身穿帶有「煞車失靈」字樣的服裝，出現在上海車展Tesla展台，期間張女更站到展台車輛的車頂上。當天，張女因擾亂公共秩序被上海市公安局青浦分局行政拘留，李女被處以行政警告。

張女已被認定侵犯Tesla名譽權，自媒體封某、大眼哥等人也都因造謠抹黑Tesla而相繼被法院判賠。Tesla去年11月對李女提出名譽權侵權一案，法院一審認定李女名譽侵權責任成立，需向車廠公開賠禮道歉並賠償經濟損失及維權費用，同時承擔車輛鑑定費。法院二審認定她的上訴理由不成立，不採納其上訴主張。