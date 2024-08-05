奧運奪獎帶動網球熱　多地租場費漲價仍一場難求

在剛結束的巴黎奧運會網球比賽中，中國選手鄭欽文以及張之臻/王欣瑜組合，分別奪得女單金牌和女雙銀牌，不但創造歷史，也在內地掀起一波「網球熱」。 平台收據顯示，今年7月以來，「網球」搜尋量同比去年增長超6成，多地網球場租場費用也水漲船高。

美團數據顯示，消費者網上搜尋網球的熱度，以及上海、北京、深圳、成都、廣州最高，其中25到35歲之間的消費者佔比超五成；同時，網球體驗課、網球培訓季度課在平台熱銷，網球運動相關團購訂單量同比增長172%。北京一家網球培訓機構的工作人員稱，該機構目前在北京有16家門店，還有一家正在籌備開業。

隨着網球運動群體增加，對場地的需求也隨之上漲。從體育服務應用小程序所見，上海多個網球中心的網球場從本月2至9日從早到晚基本約滿。場地難搶同時，網球場也紛紛調整價格。北京朝陽公園網球中心今年4月宣布室外場地黃金時段租場費用由每小時最低120元（人民幣，下同，約130港元）統一漲至140元（約152港元），中心場地更漲至每小時360元（約392港元）。即使漲價，截至周一（5日）該中心每天晚上7時後室外場地的時間段已全部約滿。