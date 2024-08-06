劣質茶騙投資　涉額5600萬新台幣70人受騙

台媒周日（4日）報道，有詐騙集團進口劣質茶葉後以精美包裝謊稱「百年普洱」，透過網絡平台誘騙投資，當被害人要求獲利則立即封鎖聊天室。警方調查，團夥近半年內已誆騙5,600萬元（新台幣，下同，約1,333萬港元），初步估計約70人受騙。

台中市第四警分局周日指，日前接報稱苦主在網絡加入投資群組，群內以高價保值普洱茶為投資標的，誘騙民眾通過平台下單購買，並誆騙僅支付貨款後，可直接出貨寄出普洱茶餅，民眾能從中賺取差價。詐騙集團也會亦包裝精美的劣質茶餅充作百年普洱茶餅，寄予苦主收藏，另不定期出示消費者明細清單取信，讓對方陷入高報酬獲利陷阱中，等待苦主欲獲利出金時，集團成員隨即刪除或封鎖聊天室，導致對方無法退貨，血本無歸。

警方最終循線查緝，最終拘捕12名詐騙集團成員，查扣199盒布朗山普洱茶餅、27盒老曼峨普洱茶餅、89.3萬元（約21.3萬港元）贓款、34本涉案帳戶存摺等證物。另將查扣疑犯等人名下多處房屋及土地，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送台中地檢署偵辦。