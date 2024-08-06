前未婚妻一騙再騙　男子討要還款無果狠下毒手

河南省濮陽市南樂縣男子路某2009年在別人介紹下，認識女子郭某某並於同年舉行婚禮，卻遲遲未到民政部門登記，對方更在婚禮舉辦20天後攜同聘金消失。至2021年，他再在影片平台偶遇郭某某，在對方的花言巧語下再度轉帳逾4萬元（人民幣，下同，約4.4萬港元），其後發現無法與對方重修舊好，欲討回錢財遭拒下，最終狠心捅死郭某某及對方丈夫。路某早前獲裁定故意殺人罪成，被判處死刑，剝奪政治權利終身。

2009年，24歲的路某與當時20歲的郭某某相識後，同年兩人舉行婚禮，即便家中並不富裕，但他依舊給女方逾4萬元彩禮。詎料，郭某某卻在婚禮後數次以找不到身份證為由，拒絕到民政局辦婚姻登記手續，最後更帶同所有彩禮一去不回，兩人此後亦分別另行嫁娶。至2021年，路某再次遇到郭某某後，對方在聊天期間以「和現任丈夫離婚需要請律師」等理由，請求路某借錢，而他亦抱着和對方重歸於好的幻想，轉帳給郭某某，甚至在事情曝光後與妻子離婚。

不過，路某去年發現郭某某竟與丈夫段某關係很好，亦為打算離婚，對方更坦言之前種種均為謊言。他此後對此嘗試找郭某某還錢無果，最終於去年5月4日的衝突中，用刀刺死郭某某及段某。山東聊城市中級人民法院今年4月一審判決案件，判處路某死刑，惟他辯稱自己遭對方毆打至無法忍受才還手防衞，並提出上訴申請，法院目前已受理。