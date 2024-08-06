菲越首次海警聯演前夕　華無人機飛近越南刻意現蹤

菲律賓和越南將於本周在馬尼拉灣，開展首次海岸防衞隊聯合演習。英媒周一（5日）引述獨立非營利組織南海紀事倡議（SCSCI）指，解放軍一架無偵10新型高空高速無人機上周五（2日）在追蹤器開啟下靠近越南沿海地區飛行，是該組織5年以來首次發現。

SCSCI總經理范文利用公開可得的追蹤資料繪製一張飛行路線圖，顯示上述無偵10從海南島起飛後，沿一條距離越南海岸線約100公里的路徑往南飛到芽莊市外海，再返回海南島。暫未知解放軍此前曾否在追蹤器關閉下，執行過類似飛行活動。范文表示，其他長期監察南海動態的研究人員也確認其說法，這是中方首次讓這類行動被外界偵察到。

越南日前才宣布，周五（9日）起與菲開展兩國史上首次海岸防衞聯合演習。90米長的越南海警CSB 8002號艦周一抵達馬尼拉港，開始為期5天的港口停靠。菲律賓海岸防衞隊表示，該船周五將與83米長的菲律賓近海巡邏艦席蘭號（BRP Gabriela Silang）共同演習，聚焦搜救、防火防爆任務。發言人指出，雖然兩國有競爭關係，但也是南海的主權聲索國，顯示雙方能合作。