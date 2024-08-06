謝鋒稱開放成全球稀缺品　華堅持「開門修路掛鈎」

中國駐美國大使謝鋒上周五（2日）接受美媒專訪，闡釋黨的二十屆三中全會精神，使館官網周二（6日）刊出主要內容。他指出，今天一些國家「關門」、「築牆」、「脫鈎」，但中國堅持「開門」、「修路」、「掛鈎」，與世界分享改革發展紅利。

謝鋒表示，這次全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，當中「改革」作為高頻詞出現了145次，「開放」出現了35次。他指出，當今世界變亂交織，全球經濟前景不確定性增加，開放已成全球「稀缺品」，一些國家選擇以鄰為壑、內病外治；中國則堅持刀刃向內，通過全面深化改革、完善制度，防範化解風險、應對挑戰，將繼續主動對世界張開雙臂，也期待世界向中國敞開懷抱。

對於經濟正面臨消費、房地產市場和地方政府債務等挑戰，謝鋒指中國將繼續以改革促發展，進一步解放和發展生產力，強調多個國際機構已將今年中國經濟增速預期上調至5%以上。中國媒體對此次會議的報道大多積極正面，但一些西方媒體則持不同看法，被問到是甚麼造成這種溫差，他強調「耳聽為虛，眼見為實」，中國下一步將繼續優化人員往來便利措施，讓外國朋友在華旅行更方便舒心。