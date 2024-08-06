廣東深圳雷雨下冰雹　遼寧鐵嶺決堤疏散群眾

內地本周繼續面對強降雨和高溫天氣，廣東省深圳市氣象台周二（6日）中午12時53分向南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區、珠江口、深圳灣、羅湖區（東曉、清水河、桂園、東門、筍崗街道）和龍崗區發布雷雨大風橙色預警信號，要求當地迅速落實各項防風防雷電措施，立即停止戶外活動和作業。有民眾指出，部分地區更下起冰雹。

中央氣象台預計，周二至周五（9日）西北地區東部、四川盆地西部、華北、黃淮及內蒙古等地將迎來較強降雨，陜西、甘肅、寧夏、四川盆地、內蒙古等地部分地區有暴雨。氣象專家指本輪強降雨的中心位於陜西、甘肅、寧夏一帶，部分地區單日雨量可達100毫米以上，局地發生山洪、地質災害的氣象風險高。四川省甘孜州康定市姑咱鎮區域上周六（3日）突發山洪泥石流災害，截至周一（5日）已造成10死、17人失聯，省財政廳向甘孜州國庫緊急調度資金5,000萬元人民幣（約5,451萬港元）。應急管理部等周一亦向暴雨成災的吉林省，增撥1.8萬件生活安置類中央救災物資。

另外，遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣巡堤人員周二凌晨4時40分發現，王河右岸范家村段出現潰口險情，寬度達18米。市縣兩級主要領導帶領專家趕赴現場，成立前方指揮部，組織堤防搶險加固，目前受威脅群眾已全部疏散，無人傷亡，搶險工作正在進行。相關部門指，主汛期以來當地降雨總量達到往年的2.4倍，遼河支流王河水位持續上漲，堤防長期受到浸泡。