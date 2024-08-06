受賄逾億人民幣　廣東人大前副主任判囚終身

廣東省人大常委會前黨組成員、副主任陳如桂受賄案，周二（6日）上午在廣西自治區南寧市中級人民法院一審公開宣判，裁定他受賄罪成判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，受賄所得財物及孳息依法追繳上繳國庫。

法院審理查明，陳如桂2003年至2022年利用擔任廣州市建委主任、市建設工委書記，廣州市政府黨組成員、秘書長，廣州市委常委、副市長，廣州市委副書記、政法委書記，中山市委書記，深圳市委副書記、市長，廣東省人大常委會黨組成員、副主任等職務便利以及職權、地位形成便利條件，為相關單位和個人在工程承攬、項目推進、企業經營等事項提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合逾1.08億元人民幣（約1.18億港元）。

法院認為，陳如桂所為構成受賄罪，受賄數額特別巨大應依法懲處，但鑑於他部分受賄屬未遂，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息已全部追繳，依法可減輕處罰。61歲的陳如桂是廣東廉江人，1989年大學畢業後進入廣州城建系統，長期在廣東工作。他2022年6月涉嫌嚴重違紀違法受查，同年12月底遭開除黨籍及公職，去年被逮捕及起訴。