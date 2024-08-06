前備箱蓋存缺憾　特斯拉升級逾16.8萬輛電動車系統

內媒周二（6日）報道，特斯拉汽車（北京）有限公司及特斯拉（上海）有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》及《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》要求，向市場監管總局備案召回計劃，包括升級逾16.8萬輛電動車系統。

根據計劃，自即日起召回生產日期由2020年10月15日至2024年7月17日期間部分進口Model S、Model X及國產Model 3、Model Y電動車，合共168,3627輛。是次召回範圍內部分車輛，在前備箱蓋解鎖後，前備箱閂鎖總成系統或無法檢測到前備箱蓋處於解鎖狀態，車輛無法發出「前備箱未鎖緊」提示，在極端情況下或導致車輛行駛時前備箱蓋掀開，影響駕駛員視野，增加車輛發生碰撞風險，存在安全隱患。

特斯拉汽車（北京）有限公司及特斯拉（上海）有限公司將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內車輛免費升級軟件，升級後車輛可識別前備箱閂鎖故障狀態，並發出「前備箱未鎖緊」文字及蜂鳴提示，亦同時會對檢測發現前備箱閂鎖存在故障車輛進行免費修復，藉此消除安全隱患。對於無法通過OTA技術升級車輛，將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶實施召回。