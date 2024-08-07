華批評美反興奮劑機構　漠視自身問題

中美有關巴黎奧運藥檢問題的紛爭不息，中國反興奮劑中心周二（6日）發布關於美國奧運田徑選手奈頓（Erriyon Knighton）類固醇陽性的聲明，批評美國反興奮劑機構（USADA）對自身長久以來的反興奮劑「陋習」視而不見，反而執迷於「越界管轄」，要求制裁他國，妄圖通過指摘、打擊中國等以轉移其國內反興奮劑工作的嚴重缺陷，是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。

中國反興奮劑中心指摘，奈頓在今年3月26日的興奮劑賽外檢查中被查出呈類固醇群勃龍陽性，但USADA在巴黎奧運會國內預選賽開始前宣稱陽性結果是因運動員食用受污染肉類引起，決定允許他代表美國參加巴黎奧運。而USADA在面對中國游泳運動員興奮劑污染事件時，卻表現出典型的雙重標準，故意選擇性失明失聰，指摘中國反興奮劑中心和世界反興奮劑組織（WADA）一起掩蓋真相，要求制裁中國運動員。

聲明批評，USADA嘴上倡導維護公平純潔，實際行為卻背道而馳，可見於美國職業體育聯盟和大學體育聯盟自行制定反興奮劑標準，與《世界反興奮劑條例》存在明顯衝突，USADA卻不檢查，形成巨大體育「黑箱」。聲明強烈敦促USADA停止人為製造虛假敍事和泛政治化的認知操弄，停止擾亂世界反興奮劑秩序和治理體系，停止以所謂法律手段搞威脅施壓和濫施「長臂管轄」；重新審視其在處理興奮劑案件時的方法和原則，並在反興奮劑工作展現應有誠信和一致性，以重新獲得國際社會信任。