被指訪美耍官威　台議員斥屬政治操作

台灣外交部上月中組跨黨派代表團，赴美參加共和黨全國代表大會，但傳出國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤因不滿行程偏心民進黨、購物時間不夠，直接與台外交官飆罵。國民黨周二（6日）回應，否認國民黨代表團成員耍官威，指相關報道內容扭曲事實，損害台灣利益。

有報道指，赴美觀選團包括藍、綠、白3陣營幹部及成員，而出言罵外交官的不只凌濤，還有國民黨副秘書長兼黨主席辦公室主任江俊霆。凌濤周二透過通訊群組回應此事，強調指控是抹黑，他們盡量每12小時將美國觀選資訊傳回台灣，不敢有一刻鬆懈，一切行程也依照公務安排，自由時間有限。他指摘，台灣訪問團赴美增加國際能見度，居然也可被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。

台外交部發言人劉永健回應則稱，外交工作不分黨派，任何有助強化對外關係的活動，該部門都會全力支援。國民黨副發言人康晉瑜表示，本月國民黨也將有觀選團前往芝加哥，參與民主黨全國代表大會，將論述完整呈現給台灣民眾；強調國民黨一向與美國兩大主要政黨互動密切，沒有「押寶」問題。