官媒批幹部沉迷新興紙牌遊戲　助長「躺平」之風

內地早期興起「全民摜蛋」熱潮，不少民眾和公職人員沉迷此種撲克遊戲。惟官媒連續兩日發表評論，指摘摜蛋令一些公職人員、年輕幹部沉迷其中，助長「躺平」之風，「害莫大焉」，應堅決反對。網傳消息指，黨政機關內部早就下令「禁蛋」，領導幹部不准帶頭玩或組織相關活動。

摜蛋起源於江蘇淮安，是一種新興紙牌遊戲，短短幾年成為內地政商社交聚會的活動，尤其在金融圈盛行。各地黨政機關內部不但熱衷於摜蛋，更紛紛組織相關活動。據不完全統計，目前全國摜蛋玩家多達1.4億人，儼然成了全民運動。評論指，摜蛋被指是基層幹部的必修課、企業大佬的社交利器，導致現時愈來愈多公職人員、企業經營者和年輕人沉迷，愈發成為某種值得重視和警惕的社會現象。

另一篇評論文章以《警惕摜蛋沉迷助長消頹之氣》為標題，指摜蛋沉迷已成為腐蝕幹部作風的「毒彈」，一些黨員幹部沉醉其中不能自拔，消極怠工，一周能摜十幾個小時，造成不良社會影響。有大專院校教授更在學生畢業禮上怒批當下摜蛋盛行之風，成為社會失去動力、失去企業家精神的表現，是逃避之風、頹廢之風。近兩年有官員受處分，提及原因與摜蛋有關，更有幹部因「打牌摜蛋」被舉報。