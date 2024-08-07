追趕美星鏈　華發射首批18顆組網衞星

據內媒報道，素有國產「星鏈」之稱的「千帆星座」計劃首批組網衞星發射儀式，周二（6日）下午於山西太原衞星發射中心舉行，此次發射即將以「一箭18星」的配置升空入軌。分析認為，這是中國低軌衞星發展史上的里程碑，與美國在衞星通訊領域一爭影響力。

太原衞星發射中心周二使用長征六號改運載火箭，將千帆極軌01組衞星發射升空，衞星進入預定軌道，而此次任務是長征系列運載火箭的第530次飛行。該批次衞星最終用戶為上海垣信衞星科技有限公司，採用上海格思航天自主研發的可堆疊型平板衞星平台，每顆衞星重300公斤。其G60衞星數字工廠是國內首個衞星互聯網產業集群載體，上海計劃以此為基礎打造國內首個創新研發、生產製造、應用落地為一體的衞星互聯網產業集群。

根據計劃，千帆星座預計今年完成108顆衞星發射，一期發射1,296顆衞星，第一階段計劃到2025年底實現648顆衞星提供區域網絡覆蓋，到2027年提供全球網絡覆蓋，未來將打造逾1.4萬顆低軌寬頻多媒體衞星的組網。報道指出，中美在衞星互聯網領域的競賽，有大量私營企業湧入，中國希望最終趕上美國的星鏈，但目前只向低軌道發射不到200顆衞星，且大多並非用於電訊，在技術上要追趕美國還有很大距離。