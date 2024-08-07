美將在澳洲增軍事存在　強調與華溝通避免誤判

美國及澳洲周二（6日）在馬里蘭州安納波利斯舉行年度部長級磋商會議，聚焦中國脅迫行為。雙方會後發表聯合聲明，強調與中國保持開放溝通渠道的重要性，以免出現誤解誤判，亦要與華合作應對全球問題。澳洲明年將與美國聯合製造導引武器，增加對印太地區盟國的供應，並加強美國在澳洲的軍事存在。

美國國務卿布林肯、防長奧斯汀與澳洲外長黃英賢、副總理兼防長馬爾斯出席會議，奧斯汀提到合力應對共同的安全挑戰，包括中國的脅迫行為、俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭以至中東的動盪。他提到，美國將增加在澳洲的輪換駐軍，意味將有更多海上巡邏機和偵察機在澳洲北部基地行動。馬爾斯則指，美國在澳洲的駐軍有助於印太地區發揮威懾作用。

聯合聲明指出，雙方重申維持台海和平與穩定的重要性，共同反對單方面改變現狀，呼籲透過非暴力或脅迫的對話，以和平方式解決兩岸問題。美澳嚴重關切中國大陸軍隊和海警在台海周邊的行動，以及其在南海對菲律賓船隻採取的危險行為，同時譴責北韓與俄羅斯加強發展軍事關係，威脅全球安全。