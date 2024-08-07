慈善機構再爆醜聞　負責人騙病童母親陪睡才捐款

中華少年兒童慈善救助基金會河南負責人、9958項目志願者雷某，近日被舉報哄騙患病孩子母親「陪睡」才給捐款，持續引發關注。官方人士周一（5日）向內媒透露，雷某涉職務犯罪，6個月前已被帶走調查。

有網民發文稱，45歲的雷某讓患病孩子母親陪他睡一次，給一點捐款；再睡一次，再給點捐款。雷某更對病童母親說：「愛你，愛你一輩子。」河南省民政廳慈善處回應指，正了解上述情況；至於內容是否屬實，雷某涉錢色交易還是涉嫌刑事犯罪，則在核查中。官方人士透露，雷某今年2月已因涉嫌職務犯罪被相關部門帶走，原因是其涉兒慈會前副秘書長王某一案，其妻今年5月收到通知指丈夫涉嫌犯罪受查，家人已為其聘請律師，正準備會見事宜。

至於王某一案，源於群眾舉報和媒體反映，民政部調查發現柯某孝曾作為患兒家長接受過兒慈會救助，去年私自以兒慈會9958項目名義向患兒家長籌款，騙取近千萬元人民幣，被採取強制措施。案件暴露兒慈會存在內部管理不規範、9958項目操作違規等問題，作為該項目負責人的王某涉嫌職務犯罪，亦移送司法機關處理。