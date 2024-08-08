資料不齊全 Tesla入選福建政府採購名單又被刪

內地愈來愈多地方政府採購網站，近日為美國電動車Tesla亮起綠燈，包括入選福建政府採購名單。惟內媒指出，周二（6日）查閱「福建省政府採購網上超市」網站發現，相關車型資料又被刪除。工作人員周三（7日）回應指，因資料不齊全，補充後再決定。

福建省政府採購網上超市網站周二顯示，一款Tesla Model Y已納入政府採購名單，該車型官方指導價為24.99萬元人民幣（約27萬港元）。但當天晚些時候，該車型相關訊息已從該網站刪除。網站官方客服電話相關工作人員回應指，該產品被暫時移除是因為Tesla方面提供的資料不齊全，後續會補充材料，將根據其提供的資料情況決定會否入選採購代購名單。

Tesla Model Y此前已入圍江蘇省政府用車採購目錄，包括上海城投興港集團、臨港投控集團等多家國企也宣布採購一批同型車作為企業功能用車。江蘇政府採購網上月初發布該省黨政機關、事業單位及團體組織本年度新能源汽車框架協議採購入圍公告，顯示Tesla Model Y進入江蘇省政府新能源用車採購目錄，成為內地地方政府首例。