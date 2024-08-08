深圳連續多日發高溫預警　內地多省市限電

中央氣象台周四（8日）繼續發布高溫橙色預警，上海、福建、廣西、廣東中北部等多地最高氣溫超過37℃，其中安徽、江蘇、浙江等地局部地區可達40℃以上。廣東深圳市連續多日發布高溫預警信號，期間又下冰雹，官方呼籲盡量不要到戶外。南方地區持續炎熱，各地部門出台措施保障民眾用水、用電，上海和浙江杭州市近日宣布全市景觀照明非必要不開啟，應對高溫帶來的供電壓力。

廣東氣象部門周二（6日）推出全省中暑地圖，廣州、東莞和珠海等地屬於極易中暑地區，深圳和惠州等地屬於容易中暑地區。深圳市急救中心發布，上周四（1日）至周二共有88人因中暑由救護車送院治療，上月更有2人中暑身亡，分別來自光明區和龍崗區。另外，湖南連續6天發布高溫預警，多地最高溫達39℃。為保障居民高峰期用水需求，瀏陽市城市供水部門制訂高溫供水調度方案，加大城區用水量分析監測，合理調控不同時間節點水壓水量，確保城區水壓平衡。

杭州市本月以來遭遇今年第三波高溫，用電負荷連創新高。杭州市綜合行政執法局公布，周一至周五（5至9日）全市景觀照明非必要不開啟，暫停燈光騷等非必要景觀照明，確保民生用電需求。內地氣象專家分析，極端高溫天氣會持續到下周日（11日），儘管拉尼娜現象帶來降溫效果，但隨着全球暖化加劇，氣候惡化已成新常態，酷暑「桑拿天」還會持續一段時間。