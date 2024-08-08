傳台婉拒美援空氣球偵測系統　專家促再評估

美國去年計劃以總統撥款權，向台灣提供繫留式氣球的持續威脅偵測系統，預定今年中交付海軍。惟近日有報道指，台灣海軍評估該裝備維護費用高昂、升空時間不足且國防預算排擠，日前已由防長顧立雄裁定終止該案。有軍事專家認為，此舉形同「天上掉餡餅卻無福消受」，全案有再評估空間。

台海安全研析中心主任梅復興發文指，台灣海軍早在20多年前，就有意引入該型空浮式監偵系統，近年重新向美提出需求後獲得回應，納入總統撥款權優先項目。他指出，因台軍幾乎不具自行建案投資這種裝備的能力，更凸顯美方願意援台的機會實屬難得；但直言美台雙方事前溝通不夠充分，導致台灣未先編列預算配合引進新裝備。他認為台國防部應衡量替代方案成本，即使明年預算無法配合，往後年度的國防預算也不見得無法應付，就直接終止此案。

台總統賴清德周二（6日）聽取行政院長卓榮泰報告明年中央政府總預算案，其中包括基金與特別預算的國防總體預算達6,470億元新台幣（約1,547億港元），高於先前官員估計。台媒指出，台軍適逢多項重大軍事採購案的關鍵時刻，包括台建潛艇海鯤號的後續艦、新一代巡防艦是否納入明年度預算，都有待月底公布。