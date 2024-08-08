中美禁藥爭議持續　揭多名美國違規運動員未受罰

中美禁藥爭議持續之際，內地官媒周四（8日）報道，總部位於加拿大蒙特利爾的世界反興奮劑組織（WADA）周三（7日）發表聲明，指當天較早前一篇報道揭露美國反興奮劑機構（USADA）多年來允許服用興奮劑的運動員參賽，至少有一宗案例從未公布或沒制裁反興奮劑規則違規行為，違反《世界反興奮劑規則》和USADA規則。

WADA表示，USADA允許服用興奮劑運動員參賽的做法明顯違反WADA旨在保護體育競賽完整性的規則，該組織沒批准過此做法。除公開的案例外，WADA現知道至少3宗嚴重違反反興奮劑規則的運動員多年來被允許繼續比賽的案例，這些運動員同時被USADA用作線人，而該機構並沒通知WADA這些做法。除了美國奧運田徑代表隊選手奈頓，另一選手拜利今年4月在賽外檢查呈雄激素受體調節劑奧司他林陽性，USADA認定是因其使用的氯丁橡膠大腿壓縮袖受到污染，惟相關事實表明奧司他林並非常見的污染物質。

聲明提及一個案例，一名參加過美國奧運會預選賽和國際賽事的運動員承認服用類固醇和紅細胞生成素，但仍被允許繼續比賽直到退役。這些案件從未公布，相關運動員的成績從未被取消，獎金從未退還，也從未被禁賽。USADA事後向WADA承認這些做法，但聲稱任何後果的公布或結果的取消都會危及運動員安全，並要求對方同意不公布獲准。

聲明反問，如其他運動員知道他們是在與USADA允許用藥作弊的人比賽，他們會有甚麼感覺。USADA卻虛偽地懷疑其他反興奮劑機構沒嚴格遵守規定，自己多年來從未公布興奮劑案件，並允許作弊者繼續比賽，同時指望他們幫助美方抓到可能違規的其他運動員。WADA懷疑管理USADA的董事會或為其提供資金的美國國會是否知道這種不合規的做法，批評此舉破壞體育比賽的公平性，也危及相關運動員安全。