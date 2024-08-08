逾4千具屍體遭盜賣肢解製成材料　供藥企使用

山西一間公司涉嫌從多地非法購買遺體、殘肢作為原材料，並在購買和生產過程處理非法獲取的屍體、屍骨後，用於生產植入性材料產品。疑犯供述4間殯儀館的火化場共向其公司提供4,000多具人體骨骼，警方查封涉案公司逾18噸人體骨骼原材料、半成品、34,077個成品。太原市檢察院相關負責人周四（8日）回應指，該案涉及面廣，尚未辦結。

內地日前有律師在網上公開一宗盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案的案件資料，由山西太原市公安局今年5月23日作出，顯示將此案移送至太原市檢察院審查起訴。山西奧瑞生物材料有限公司於2015年1月到去年7月，涉嫌通過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，生產「同種異體骨植入性材料」產品，期間營業收入達3.8億元（人民幣，下同，約4.13億港元）。

案件資料顯示，2017年至2019年期間，疑犯蘇某某先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場，隨後指使其安排在火化場的人員盜竊屍體，並在火化車間內粗暴肢解後運回其公司，部分屍體在其公司內肢解。該案共有75名疑犯，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及的單位還包括山西奧瑞公司、四川恒普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。

內媒引述企查查平台招標訊息指，在國藥控股泉州有限公司耗材備案結果公示中，山西奧瑞生物材料有限公司以國藥控股泉州公司同種骨植入材料生產商身份出現，其作為備案結果的B角涉及多個規格型號產品，該公司還在多次中標公告中被提及。資料顯示，該公司於1999年11月成立，法定代表人為叢茂義，註冊資本1,200萬元（約1,305萬港元）。