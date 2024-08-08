以7500人民幣獎金招徠　富士康兩周逾5萬人入廠

台灣鴻海集團日前宣布，旗下富士康已與河南省政府簽署合作協議，將在鄭州投資10億元（人民幣，下同，約11億港元），建設新事業總部大樓和七大中心，推動電動車整車、儲能電池、數碼健康和機械人產業。為涉足新產業和製造即將推出的蘋果iPhone 16手機，當地招聘中介表示鄭州富士康兩周內至少5萬人進廠，目前仍在大規模招工，只要在生產線做滿3個月，獎金可達7,500元（約8,236港元）。

內媒周四（8日）報道，距離iPhone 16系列產品發布僅剩一個多月，鄭州富士康的用人需求再次達到巔峰，招聘中介陳達在各大求職群和社交平台上發布工廠招聘訊息。陳達指出，生產線用工需求快速增長，工人時薪最高漲到25元（約27港元），另有新人獎金；又稱當前生產線已在全面量產新款蘋果手機，若後續生產仍缺人手，新人獎金可增至8,000元（約8,785港元）。

鄭州富士康有組裝生產線員工表示，由上月中旬開始工作強度急升，平均每天加班兩小時以上，有大批新員工入職，但他們整體熟練度跟不上，導致每人工作量接近飽和。另外，鴻海將建設的項目一期選址位於鄭州市鄭東新區，建築面積約700畝，為涉足汽車製造領域作準備。