加薩衝突逾萬婦女被殺　華籲立即實現停火

中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵周三（7日）在安理會「和平行動加速撤出背景下推進婦女、和平與安全」公開會上發言，再次呼籲立即實現加薩停火。他指出，加薩衝突已持續逾300天，超過1萬名婦女被殺害，逾百萬巴勒斯坦婦女和女童面臨饑荒。

中方再次呼籲所有各方順應國際社會壓倒性共識，共同推動全面有效落實安理會相關決議，立即實現加薩停火，終止人道災難，遏制衝突外溢。戴兵指出，全力預防和化解衝突，為包括婦女在內的平民營造和平的環境，是推進婦女、和平與安全議程的關鍵前提；呼籲聯合國特派團加強斡旋調解，支持當事國推進解武復員，為其執法部門提供能力建設支持，提升其保護平民安全、維持社會秩序的能力。

戴兵提到，近年隨着地面形勢、當事國意願等因素變化，一些聯合國特派團面臨撤出、縮編或調整。中方支持聯合國和安理會制定清晰、切實可行的和平行動過渡計劃和撤出戰略，並與當事國自主制定的國家發展戰略和優先領域加強銜接。中方支持聯合國特派團在履行授權、設計項目時着眼長遠和過渡需要，幫助衝突地區加強基建、普及教育、消除貧困，鞏固性別平等的硬件基礎。