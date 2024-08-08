廣西人大前副主任被起訴 河南周口市長受查

中國最高人民檢察院周三（7日）通報廣西壯族自治區人大常委會前黨組副書記、副主任張秀隆涉嫌受賄一案進展，湖南省常德市人民檢察院近日已向常德市中級人民法院提起公訴。調查指，他優親厚友、以權謀私，對抗組織審查，搞迷信活動，並違規收受禮金，通過民間借貸獲取大額回報，違規擁有非上市公司股份，盲目高額舉債等。

檢察機關起訴指控，張秀隆利用擔任廣西南寧原地委副書記、行政公署專員，崇左市委副書記、市長，桂林市委副書記、市長，來賓市委書記，廣西政協黨組成員、副書記、副主席，廣西人民政府黨組成員、副主席，廣西人大常委會黨組副書記、副主任等職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。張秀隆於1958年5月出生，是湖南人，長期在廣西工作。他於去年10月被通報受查，今年4月被開除黨籍。

河南省紀委監委周四（8日）另發布消息，周口市委副書記、市長吉建軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。此外，中糧集團有限公司前黨組成員、副總經理周政涉嫌受賄、貪污、國有公司人員濫用職權案，國家監察委員會完成調查，由山西省運城市人民檢察院審查起訴，近日已向運城市中級人民法院提起公訴。