張又俠促深化國防改革　破解制約備戰能力矛盾

中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席張又俠在官媒報章撰文，強調要堅定不移深化改革，為加快國防和軍隊現代化提供有力保障，着力破解制約新時代備戰打仗能力提升的深層次矛盾，完善人民軍隊領導管理體制機制，深化聯合作戰體系改革，以及跨軍地改革。

內媒周五（9日）報道，張又俠在文中提到，二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，把持續深化國防和軍隊改革納入進一步全面深化改革總盤子，充分體現對國防和軍隊建設的高度重視。他指出，這是推進中國式現代化的重大時代課題、實現建軍一百年奮鬥目標的關鍵一招，也是搶佔國際軍事競爭戰略制高點的迫切需要。

張又俠指出，軍隊建設「十四五」規劃執行已進入能力集成交付關鍵期，需促進戰鬥力建設加速提質。此外，塑造安全態勢、遏控危機衝突、打贏局部戰爭有機統一的要求更高，需加快練兵備戰轉型升級，提高捍衞國家主權、安全、發展利益戰略能力。而深層次解決軍隊建設管理粗放問題，需全面加強軍事治理，構建完善新型軍事人才體系。