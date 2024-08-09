陸設台獨分子舉報信箱　台憂形成檢舉風潮

大陸國台辦官網近日新增「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，周四（8日）再次強調針對的是極少數涉獨頑固分子，而非廣大台灣民眾。台灣陸委會副主委梁文傑指出，若鼓勵以思想或言論檢舉他人，可能形成風潮，屆時牽涉的就不只是少數人。至於有金門議員呼籲建設金廈大橋，他認為通橋有政治意圖。

國台辦發布台獨頑固分子專欄並設置舉報信箱，發言人朱鳳蓮周四將此舉引起的反彈歸咎於民進黨，批評民進黨當局故意將廣大台灣同胞與極少數台獨頑固分子混為一談，企圖拉無辜民眾為台獨墊背，藉抹黑大陸來阻撓兩岸交流往來。梁文傑回應指，設立檢舉信箱鼓勵大家檢舉可能引起風潮，例如行業相互競爭、互有私怨，甚至只是對某人言論有意見都可能被舉報，恐令很多人莫名其妙被捲入。他認為這些做法對於兩岸關係沒幫助，只會讓兩岸愈走愈遠。

梁文傑又提到金廈大橋是大陸深化兩岸融合發展的優先推動事項，明顯有對台政治和戰略意圖，並非單純的通橋。金門議員亦呼籲將該縣設為「非軍事區」，他則認為只要陸方不要再派海警及相關船艦活動，金門自然會是非軍事區。另外，前海基會董事長鄭文燦上月辭職後，由副董事長許勝雄暫代董事長，有指海基會下月將舉行董監事會並推舉前監委吳豐山出任董事長。陸委會回應稱對此人事傳言並無所悉，強調若有進一步決定將會報告。