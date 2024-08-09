烏克蘭電影系列交流明在華登場　俄烏開戰後首次

北京德國文化中心歌德學院（中國）、北京法國文化中心和烏克蘭駐華大使館本月起聯合推出烏克蘭電影系列影像交流，周六（10日）下午由兩部烏克蘭電影作開場。外界認為，這是俄烏戰爭前年2月爆發以來，烏克蘭電影首度在中國公開放映。

北京德國文化中心歌德學院（中國）微信公眾號近日發公告指，烏克蘭電影系列影像交流活動將由本月開始至明年3月，時間超過半年。活動以「記憶與未來」為主題，將放映多部烏克蘭電影，周六下午在北京798藝術區的歌德學院登場，率先放映1965年出品的《被遺忘的祖先的影子》及2018年出品的《火山》，民眾可免費、免報名入場。

電影放映後，中國製片人、電影史學者、活動策劃人徐楓，中國電影導演、編劇文晏，以及烏克蘭杜甫仁科中心電影博物館館長洪查魯克（Olena Honcharuk）、導演邦達爾丘克（Roman Bondarchuk）將舉行對談會。徐楓指，所有這些記憶當下都給予現代烏克蘭、烏克蘭人和世界一種確證與信心。據報道，烏克蘭電影上一次系列性地在中國公開放映，已是2021年9月22日登場的第11屆北京國際電影節「烏克蘭電影周」。