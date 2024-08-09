港男販運22.7公斤大麻　從泰國經南韓入境台灣被捕

一名香港男子今年4月聽從販毒集團指示，從泰國領取裝有22.7公斤大麻的行李，市值約4,000萬元新台幣（約962萬港元），輾轉搭飛機前往台灣高雄，入境時被捕。他供稱為15萬港元報酬而犯案，高雄地方檢察署周五（9日）以違反《毒品危罪防制條例》起訴他，最高刑罰為終身監禁，其同行同夥身份不詳，仍然在逃。

檢方調查發現，35歲吳姓香港男子今年4月24日與販毒集團成員「威」、「太國響度」及「甘峻銘」取得聯絡，由「威」提供機票及零用錢，吳男從香港國際機場搭飛機抵達泰國曼谷素萬那普國際機場後，獲「太國響度」指示與「甘峻銘」會合。「甘峻銘」帶吳男到機場外領取兩個行李箱，一同搭飛機於翌日凌晨1時許抵達南韓仁川國際機場。兩人再購買德威航空機票，同日下午4時許抵達高雄小港機場。吳男取回行李後準備通過海關，人員察覺有異截查，在兩個行李箱檢獲合共20包大麻，「甘峻銘」在吳男被截之際趁機入境高雄。

吳男落網供稱，兩個行李箱是由一路監視他的「甘峻銘」提供，只要幫忙帶到台灣就可以領取酬勞，詎料自己成功闖過泰國和南韓後，卻在台灣功虧一簣。吳男無法清楚指認「甘峻銘」等人真實身份，檢方和警方調查後懷疑「甘峻銘」使用假護照入境台灣，將繼續追查幕後黑手。台灣《毒品危罪防制條例》列明大麻屬第二級毒品，任何人製造、運輸、販賣第二級毒品，可判終身或10年以上監禁，最高罰款1,500萬元新台幣（約361萬港元）。