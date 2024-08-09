暴雨高溫橙色預警續生效　京廣鐵路局部停運

內地極端天氣持續，中央氣象台周五（9日）繼續發布暴雨和高溫橙色預警，提醒各部門注意防範山洪等災害，以及防範因用電量過高而引發的火災。國家防汛抗旱總指揮部同日向北京、天津、河北、四川、內蒙古啟動防汛4級應急響應，維持針對遼寧、吉林、黑龍江、陜西、甘肅、寧夏的防汛4級應急響應。受河北省多地持續強降雨影響，連接北京和廣州的京廣鐵路部分旅客列車周五出現延誤或停止服務。

中央氣象台預計，周五至周六（10日）內蒙古中部和東南部、河北、北京、天津、四川盆地西部等地部分地區有大到暴雨，其中河北中北部、北京西部和東北部、四川盆地西南部等地部分地區有大暴雨，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。內蒙古中部、華北、西北地區東南部、西南地區東部等地的部分地區，將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。

新疆沿天山地區和伊犁河谷、黃淮南部、江漢、江淮、江南、華南、四川東部、重慶及貴州東部等地，周五白天料有攝氏35度以上高溫天氣，其中新疆伊犁河谷、河南南部、安徽大部、江蘇中南部、上海、浙江、湖北大部、湖南大部、江西、福建西北部、重慶中南部和東北部、廣西東部、廣東中西部等地部分地區最高氣溫37度以上，湖北東部、江蘇南部、浙江中北部局地可達40度以上。