華外交部報告　斥美國民主基金會顛覆他國政權

中國外交部周五（9日）發表報告，揭露美國組織美國國家民主基金會（NED）充當美國政府代理人，以促進民主為名顛覆他國政權，干涉別國內政及煽動分裂對抗。報告指出，NED長期勾結反中亂港勢力，包括亂港分子黎智英。

報告揭露，NED是美國中情局（CIA）「隱蔽戰略」實施機構，曾企圖顛覆伊朗政權，變換手法滲透阿拉伯國家，參與烏克蘭顏色革命，並企圖顛覆北韓政權。NED長期通過輸送資金、公開支持等方式勾結亂港勢力，2020年在其涉港資助項目清單中設立多個項目，共計31萬多美元（約241萬港元），為亂港分子提供支持。2023年，NED串聯英國非政府組織「香港監察」和國際特赦組織，以及美國、英國、德國反華議員，提名黎智英參選2023年諾貝爾和平獎。

報告指摘，美國打着民主、自由、人權的幌子，借助NED對其他國家滲透干涉顛覆，嚴重侵犯別國主權、安全和發展利益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重危害世界和平穩定，不得人心，令人不齒，國際社會堅決反對。任何國家都不能以民主人權教師爺自居，更不能以所謂民主人權為幌子侵犯別國主權、干涉別國內政、挑動意識形態對立。