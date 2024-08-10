疑返東南亞操舊業　18名詐騙犯偷渡事敗

台灣一艘漁船日前接載20名偷渡客離開高雄港，他們藏匿於密閉船艙期間因缺氧而拍打船身求救，遭海巡人員發現。其中18名偷渡客是詐騙集團成員，本遭限制出境，台中地方檢察署周四（8日）聲請羈押他們獲准。台媒周五（9日）指，上述18人早前於印尼峇里島落網，遣返回台後即獲安排偷渡出境，可能返回東南亞重操舊業。

漁船海淯九號周二（6日）晚報稱出海釣魚，海巡人員登船檢查，聽到船艙傳出拍打和呼救聲，隨即發現18男2女藏匿。調查顯示其中18人是限制出境對象，其餘2人正被通緝。44歲葉姓船長涉嫌協助偷渡，和2名船員被捕後拒絕供述漁船目的地。18名偷渡客涉嫌加重詐欺罪、違反組織犯罪防制條例等，且有串證、逃亡及再犯之虞，全部遭羈押。

印尼政府今年6月28日在峇里島別墅搗破網絡詐騙集團，指涉案103名台灣人針對馬來西亞人行騙，全數遣返台灣。報道指，台中檢方因缺乏相關證據無法逮捕，當局等待印尼移交證據之際疑有人通風報信，詐騙集團遂安排他們偷渡。各人被捕後拒絕供出幕後主腦，辦案人員懷疑他們將被「賣豬仔」往東南亞國家，甚至因身份曝光遭滅口。