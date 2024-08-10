內地上月暴雨洪澇逾2千萬人受災　315人死亡失蹤

內媒周五（9日）引述應急管理部網站消息報道，內地上月自然災害以暴雨洪澇、颱風和地質災害為主，風雹、地震、森林火災等也有不同程度發生。各種自然災害共造成全國2,639.8萬人次不同程度受災，328人因災死亡或失蹤，緊急疏散安置110.3萬人次。此外，1.2萬間房屋倒塌，15.7萬間損壞，逾242萬公頃農作物受災，直接經濟損失達768.5億元人民幣（約836億港元）。

國家防災減災救災委員會辦公室近日會同有關成員單位，對上月全國自然災害情況進行會商核定。上月全國自然災害主要特點包括降雨極端性強，汛情嚴峻、險情多發；暴雨洪澇和地質災害影響範圍廣、損失重；颱風「格美」登陸福建，其殘餘環流對湖南造成重大影響；北方多地遭遇強對流天氣過程，山東突發龍捲風災害；新疆、貴州等地發生地震，災害損失較輕；東北地區雷擊引發森林火災多。

全國上月共出現7次強降雨過程，平均降水量132.9毫米，較常年同期偏多11%，其中河南社旗、山東平邑、湖南衡山等33站錄得破歷史極值。期間編號洪水多、江河退水慢，累計706條河流發生超警以上洪水，其中159條河流超保、21條河流發生有實測資料以來最大洪水，部分堤防水庫也發生險情。連場暴雨洪澇和地質災害造成全國逾2,291萬人次受災，315人因災死亡或失蹤。