奧運女拳手林郁婷性別爭議發酵　台體育署被轟反應慢

台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運晉身金牌戰，但期間飽受性別質疑，引來各界關注。事件擾攘之際，外界認為台灣政府對於林郁婷捲入性別爭議事件反應慢半拍；目前身處法國巴黎的台灣體育署長鄭世忠於當地時間周五（9日）駁斥該說法，強調早在上月31日就已發聲明力挺林郁婷。

針對林郁婷的性別爭議，《哈利波特》（Harry Potter）小說作家羅林（J.K. Rowling）多次於社交網發表言論提出質疑。鄭世忠回應稱，羅林於上月30日首度發表相關言論，台灣體育署翌日發表聲明，強調亞奧會醫療報告早已給國際奧委會，所有參賽資格都沒問題。他指出，不論是羅林或是國際拳擊總會的後續各種動作，當局都第一時間掌握情況，也請律師發警告信給國際拳總，得到阻嚇效果，並非外界所言，等到政府高層「說一動才做一動」。

鄭世忠強調，從去年世錦賽林郁婷被國際拳總無端且暴力取消資格後，相關部門就成立專案小組，全方位協助運動員，並有律師給予協助和建議。針對有部分人士指體育署在此事上反應軟弱，他駁斥並解釋體育署必須尊重選手意願，不能隨意公開選手私隱資訊，當局的工作需保護並確認選手參賽資格沒問題。