國際檢測機構：美媒報道致中國泳隊奧運前需額外檢測

中美運動員禁藥爭議持續發酵，國際檢測機構（ITA）周五（9日）向內地官媒確認，的確是媒體對中國游泳隊的報道，導致中國游泳隊在巴黎奧運會前的額外檢測。國際奧委會主席湯瑪士‧巴治同日舉行記者會，強調保護乾淨運動員權益的重要性，並維護反興奮劑組織（WADA）的權威性和統一性。

內地官媒指出，ITA代表世界游泳協會和國際奧委會，擁有對中國運動員的檢測權。根據公開數據，今年初以來中國31名游泳運動員平均接受各種反興奮劑組織的21次檢測，而美國游泳運動員平均只接受6次檢測，因而被美媒進一步炒作。官媒批評美媒先報道抹黑中國，致使中國運動員接受額外檢測，還試圖再去問為何中國隊要接受最多檢測，直斥是美國賊喊捉賊的招數，質問「還要玩多久」。

巴治在記者會上被問及關於美國反興奮劑相關法案獨立於世界反興奮劑框架之外可能對乾淨運動員構成威脅時，表明這個問題的關鍵在於要尊重WADA的至高權威，國際奧委會一直都呼籲各方尊重WADA權威，並已將反興奮劑工作委託給ITA和國際體育仲裁法庭（CAS）。巴治指，國際奧委會對WADA的工作充滿信任，並期待所有相關方能通過對話達成一致，確保全球運動員都能在公平環境中競賽，並獲公平對待。