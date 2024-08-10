內地增203新冠重症及2死　疫情處於波動區間

中國疾控中心近日發布上月內地新冠疫情感染情況，新增203宗重症病例及2宗死亡病例。各地報送7,042宗本土病例的新冠病毒基因組序列，均為變種病毒Omicron，主要流行JN.1和XDV系列變異株。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏估計，今輪感染在上月處於上升階段，但整體感染就診人數比去年秋冬季高峰低，不會對當前醫療資源和人群造成嚴重負擔。

從內地各大醫院的發燒門診診療量可見，從上月初的12.5萬小幅波動下降至月尾的9.2萬。監測數據顯示，新冠病毒感染人數和佔比上升，新冠感染率從上月1日至7日的8.9%，持續上升至上月22日至28日的18.7%。中國疾控中心自6月上旬起，發現XDV.1和KP.2個案，其後XDV.1的比例已逐漸上升至四至五成，但未發現引致重症病例增加。

內媒周六（10日）報道，張文宏認為全球新冠感染都進入類似的波動性區間，相信與病毒株變異，以及階段性免疫屏障強度波動有關。根據目前對去年5月、8月和今年2月的3次新冠波動流行監測結果可見，因毒株不斷變異和免疫屏障階段性衰減，新冠病毒已與流行性感冒等呼吸道傳染病類似，逐漸成為內地階段性流行的呼吸道疾病，但其疾病的嚴重程度維持較穩定狀態。