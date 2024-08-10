內地續發橙色暴雨　陝西志丹縣洪水救災工作持續

內地中央氣象台周六（10日）上午6時繼續發布暴雨橙色預警，預計當天上午8時至翌日，內蒙古中東部、黑龍江中部和西南部、遼寧北部、廣西西部、雲南東南部和北部等地，將出現不同程度的強降雨天氣。

中央氣象台周六另繼續發布強對流氣象預警，預計內蒙古、東北地區、華北北部、淮黃東北、西南地區東部、華南西部等地將有8級以上雷暴大風或冰雹。此外，陝西延安市志丹縣局部地區周四至周五（8至9日）出現暴雨天氣，導致部分地段爆發山洪，引發嚴重內澇，逾百輛停泊早沿溝道的汽車和附近店舖受損，電訊及聯通網絡通訊一度中斷。當局事後緊急疏散超過5,600人，並派遣逾1,700人投入搶險救災工作，該縣通訊、水、電、氣等設施目前已恢復正常，災情統計及搶險救災工作仍在繼續。

另一方面，水利部周六指烏蘇里江幹流上游虎頭江段於前一日出現洪峰，預計下周一（12日）前後將全線超過警戒水位，後續可能全線超過保證水位。這是今年6月下旬以來烏蘇里江發生的第2輪洪水過程，預測本輪洪水過程堤防出險機率將明顯增加，防汛形勢更為嚴峻複雜。國家防總副總指揮、水利部長李國英周五已視訊連線水利部松遼水利委員會，針對性安排部署洪水防禦工作。

另外，河北省張家口市宣化區萬柳公園附近的一處古城牆周三（7日）突然發生垮塌，宣化區文物管理所工作人員隨後回應稱，或因最近的暴雨天氣影響導致垮塌，事件未造成人員受傷，目前垮塌的城牆位置已拉起警戒線，有關部門正積極研判修繕措施。