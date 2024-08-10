沃爾茲佛山中學授課相曝光　在華經歷招共和黨攻擊

美國明尼蘇達州州長沃爾茲已成為民主黨副總統候選人，年輕時曾在廣東佛山市第一中學任教一年，引來各界關注。他當時與學生相處的照片曝光，前同事兼退休英文老師陳偉傳表示，對其印象是人很好，性格隨和，深受學生喜愛。惟沃爾茲此段經歷引來支持美國共和黨的美媒攻擊，擔憂他對中國態度軟弱。

沃爾茲在踏入美國政壇前，曾擔任中學老師多年，更在1989年考獲社會科學教育學士學位後，並前往中國任教。他在佛山一中時每天需上4節課，每班有65名學生，學生至少要學習6年英文。陳偉傳表示，沃爾茲當年教導學生英文口語，他的態度很好，和其他師生打成一片。沃爾茲也努力學習中文，包括普通話和廣東話，但認為普通話的發音很難。內媒引述一名該校校友分享的趣事，指沃爾茲經常和多名男老師一起打籃球，又曾被中國過年時燒爆竹嚇到。

曾有美媒用「中國的好朋友」和「親中」來形容沃爾茲，認為他可能對中國態度軟弱。民主黨總統候選人賀錦麗和沃爾茲競選陣營發言人辛格批評，共和黨陣營曲解基本事實，強調他對中共立場強硬。另有美國專家認為，沃爾茲不會對華太過天真，希望選舉期間能聽到他對台灣及其他安全事務的看法。