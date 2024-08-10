首宗單身女性凍卵權案　二審法院裁定原告敗訴

內地首宗單身女性爭取凍卵案當事人徐棗棗（化名）2018年因未婚而無法提供結婚證，被首都醫科大學附屬北京婦產醫院拒絕凍卵，她以侵犯一般人格權為由起訴北京婦產科醫院，一審敗訴後提出上訴。二審法院周三（7日）駁回上訴，認定輔助生殖技術僅限已婚夫婦使用。

原告徐棗棗2018年底被北京婦產科醫院拒絕凍卵後，決定訴至法院，並以國家衞健委2017年回覆人大代表的內容為依據，主張應保障單身女性生育權益。一審法院認為有關證據並非認可通過凍卵延遲生育，故裁定她敗訴。二審判決書顯示，北京市第三中級人民法院援引多項法律規定認為，醫院若為徐棗棗開展凍卵服務，則可能違反輔助生殖技術相關規範，故認為醫院不構成侵權，維持原判。

不過，判決書結尾法院亦給予柔性表述稱，隨內地生育政策進一步調整，相關醫療衞生法律、法規、規章、診療規範、醫學倫理規範也可能發生相應變化，待條件具備後，徐棗棗可與相關醫療機構另行解決相應爭議。而徐棗棗則認為這是句積極信號，也為未來單身女性凍卵帶來新希望。