大陸軍機疑入內水區　台改示意圖避爭議

台灣國防部周六（10日）發布消息，至當日上午6時前24小時內，偵獲28架次解放軍軍機和10艘次軍艦，持續在台海周邊活動。該部門日前發布的解放軍台海周邊動態示意圖顯示，有大陸軍機在台灣本島東南方活動，外界猜測軍機實際已進入台灣「內水區」。

台灣國防部周六發布台海周邊海空域動態，其中有22架次解放軍軍機逾越中線，飛入台灣西南及東南空域。當中有軍機分別距基隆、鵝鑾鼻僅82及158海里；亦有軍機飛入西南空域，距鵝鑾鼻79海里；另一架直升機出現在東南空域，距台東62海里。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

有專家指出，海岸線最低潮的地方到高潮線為內水區，蘭嶼、綠島到台東的海岸線都計入其中，而解放軍軍機周二（6日）飛到台東外海地區跟蘭嶼之間的海域，外界認為大陸軍機或已飛入內水區。台國防部周五（9日）強調解放軍軍機未進入台灣24海里海域鄰接區，並於周六發布與以往不同的新版示意圖，圖樣下標示「本圖非按實際比例顯示」。此舉更讓外界質疑上述說法得到證實，亦有人認為台當局是為了避免再度引起爭議。