實名認證如虛設　77%未成年人冒用身份玩網遊

內媒上周六（10日）報道，北京青少年法律援助與研究中心最近發布一項調查報告顯示，儘管內地政策要求未成年人玩網絡遊戲需要實名認證，但77%以上的未成年人會使用他人身份資訊登入遊戲。

調查於今年6月至7月進行，訪問1,108名來自河北、貴州、江西、安徽、陝西、山東6個省的8個縣城未成年人，當中分別有56.6%和12.8%的未成年人會使用父母或祖父母身份資料做遊戲實名認證。超過50%未成年人表示，若每周能玩9個小時遊戲，加上不要求他們只能在晚上8時至9時才能玩，就願意填寫自己的身份證資料。

有上市遊戲公司人士表示，目前建造未成年人保護系統已成為遊戲公司常態化工作，近幾年遊戲公司財報中公布的未成年人數量雖然逐漸遞減，如騰訊遊戲未成年人遊戲時長佔比從2020年的6.4%降到2021年的0.7%，2023年更只有0.4%，但其實許多未成年人並不使用自己的身份資料登入遊戲。部分遊戲公司最近亦針對孩子冒用家長等成年人帳號遊戲問題，提出解決方法，如騰訊遊戲上月展開「暑期人臉巡航」和「防代過人臉巡查」，對疑似未成年人帳號模型優化的基礎上，擴大人臉識別巡航範圍，同時加強「儲值提醒」和新增「充值意願認證」功能。