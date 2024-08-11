大陸第4艘航母或核動力　料可搭載85架載艦機

中國大陸目前有3艘航母，外界關注第4艘航母是否為核動力。近日有網傳照片顯示，遼寧大連造船廠2號船塢發現疑似004型航母船體模組，闊度可能接近40米。台灣前空軍副司令張延廷上周六（10日）猜測，004型航母如果是10萬噸級，可能就是核動力，騰出放置傳統燃油的空間後可搭載85架載艦機。

張延廷表示，目前核子動力研究所和輻射檢測機構的人員已進駐大連造船廠，很明顯是為了製造004型核動力航母，傳統動力航母每次出海都要載8,000噸燃料，若改用核動力可騰出不少空間，相信新航母的艦載機型會很多，可能包括殲31、空警600、殲15T等。他指出，新航母下水服役成軍大概需時6年，預計要到2030年，最快2028年以後才會海試。由於不需加油，新航母將來可能駛入太平洋、大西洋，甚至進入印度洋，這是里程碑，看來要發展成海權大國。

另外，解放軍海軍上周三（7日）發布宣傳片，片中除了出現052D改進型驅逐艦實踐全艦衝擊試驗的鏡頭，同時再度公開055型萬噸驅逐艦發射鷹擊21高超音速導彈的畫面。大陸媒體稱，畫面清晰度雖然不高，但場面震撼，可見鷹擊21的助推器長度相對較短，彈頭部分呈現長錐形，底部有幾片控制彈翼，具備明顯的雙錐體高超音速導彈特徵。