徐家匯連續12天破37℃　創最長酷暑日紀錄

內地高溫天氣持續，中央氣象台周日（11日）上午6時繼續發布高溫橙色預警，其中上海徐家匯站同日上午11時45分最高氣溫達37.2℃，當地至今已連續12天出現37℃以上的酷暑日，刷新徐家匯站建站152年以來的酷暑日連續最長紀錄。

上海今年入夏後出現3輪高溫天氣，周日是第32個高溫日。自7月28日至今，本輪高溫天氣已連續15天，而上一個酷暑日連續最長紀錄是2017年7月18日至28日，徐家匯站連續11天最高溫高於37℃。預計周日是上海今輪酷暑天氣尾聲，未來一周高溫將有所收斂，周一（12日）和周二（13日）會較頻繁降雨。

除了上海，江蘇南京上周六（10日）至周日清晨最低氣溫也達到31.8℃，打破當地觀測史夜間溫度紀錄。

中央氣象台預計周日日間，新疆北部沿天山地區、吐魯番盆地和南疆盆地東部、陝西南部、四川盆地大部以及黃淮南部、江淮、江漢、江南北部及中東部、華南東部等地有35℃以上高溫。陝西東南部、江蘇中南部、上海、福建西北部等地最高氣溫仍有37℃以上，浙江中西部、安徽南部等地部分地區可達40℃以上。