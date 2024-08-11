王毅與伊朗代理外長通電話　譴責暗殺行為

中共中央政治局委員、外交部長王毅周日（11日）應約同伊朗代外交部長巴蓋里通電話。雙方重點就中東局勢交換意見，王毅堅決反對並強烈譴責暗殺行為，認為做法嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯伊朗主權安全和尊嚴，直接破壞加薩停火談判進程，衝擊區域和平穩定。

巴蓋里介紹了伊方對哈馬斯領導人哈尼亞遭暗殺的立場和對地區局勢的看法，強調伊方將堅決捍衞國家主權、安全和領土完整，同時致力於維護區域安全穩定。感謝中方在巴以衝突議題上秉承公正立場，期待中方為緩和局勢、促進中東安全發揮更大作用。王毅指出，中國在中東事務上一貫主持公道正義，支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。中方支持伊方依法捍衞主權安全和民族尊嚴，支持伊方努力維護區域和平穩定，願與伊方保持密切溝通。

王毅說，伊朗是有重要影響的區域國家，中伊是全面戰略夥伴。中方始終從戰略高度和長遠角度把握推進中伊關係，願同伊朗新政府一道，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，穩步推進各領域務實合作，堅定不移推動兩國關係健康發展，不斷為中伊全面戰略夥伴關係增添新內涵。