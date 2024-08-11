少子化兼老齡化　多地幼兒園轉型變養老院

內地有幼兒園改造後保留了部分遊樂設施，探望長者的孩子能在此玩耍。

內媒周日（11日）報道，隨「少子化」和「人口老化」問題日益嚴峻，廣東深圳、浙江金華、山西太原和山東濟南等地紛紛有幼兒園轉為老人院，有學者認為這是一種具有借鏡意義的轉型，為相關社會問題提供一定緩解。

浙江金華一間已開設25年的老牌幼兒園，去年起改造成社區養老院。園長莊艷芳表示，早年的園區招生公告發出不久便能報滿，但情況在前年急轉直下，幼兒園老師甚至需在小區外張貼告示及發傳單招生，至去年的最後一屆，更是花費不少力氣才成功湊齊兩個班。因此，莊艷芳選擇將幼兒園轉型為養老院，不僅解決了經營危機，還緩解幼兒園相關人員再次擇業壓力，其中保安、清潔工和行政人員基本全部留職，老師則分流到其他幼兒園，偶爾回來兼職給長者上課。

教育部和國家統計局數據顯示，去年在園幼兒較前一年減少近535萬人，造成一波幼兒園關停潮。浙江師範大學社會工作系教授陳佔江指，養老最大的難題在於如何將富有人情味的健康照料和具有親切感的人際互動，帶入長者日常生活，而該間幼兒園改造成養老院是努力解決此難題，幼兒園轉型成養老院的實踐創新將具有巨大推廣空間和示範意義。