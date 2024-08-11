國產奇異果冒充進口貨　3人半年賺300萬人民幣罪成入獄

上海市浦東新區人民檢察院周日（11日）表示，當地有3人在半年內通過網店銷售60萬顆冒充成進口貨的國產奇異果，銷售額超過300萬元（人民幣，下同，約326萬港元）。法院判處涉案人士假冒註冊商標罪成，判處3年9個月有期徒刑，處罰55萬元（約60萬港元）罰款。

戴某某等3人自去年9月起，在電商平台註冊6間網店銷售奇異果，其商品詳情頁面介紹產品為「國外進口、全程冷鏈」，但產品實際是從內地其他省份低價購入的國產奇異果，並委託他人製作假冒權利人註冊商標的貼標和包裝盒，再僱用工人貼標和裝箱後銷售。部分消費者反映，戴某某所售的奇異果大小、果皮絨毛處理程度等品相及口感，均與其冒充的正品進口品牌有差異，至今年1月警方才循線查獲戴某某等人的罪行。

浦東新區檢察院審查後認為，涉案人等假冒註冊商標的對象為新鮮農產品，損害商標權利人的合法權益，且涉案金額巨大，必須從嚴打擊，遂於4月以涉嫌假冒註冊商標罪對3人提起公訴。法院最終採納檢察機關量刑建議，並作出上述判決。為3人提供印刷商標標籤的生產銷售商目前已到案，案件正進一步審查辦理中。