柯文哲涉虛報競選經費　檢肅黑金專組調查

台灣民眾黨主席、台北前市長柯文哲涉嫌虛報2024年總統競選經費，台北地方檢察署檢察長周一（12日）召開專案會議，決定分案調查涉及刑法偽造文書等罪嫌疑，全案交由檢肅黑金專組以無特定偵辦對象方式調查。柯文哲周一下午偕競選團隊成員舉行記者會解釋事件，他上午在寓所外遭傳媒包圍時再爆金句，說：「你們這樣，我會發脾氣喔。」

柯文哲幕僚日前踢爆，柯文哲競選資金由親信控制的「木可公關公司」處理，而帳目上列出3筆合共約916萬新台幣（約223萬港元）造勢活動開支，承辦方「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」卻指未收過款項。柯文哲周一上午在寓所外回應傳媒提問案情，僅多次強調下午會舉行記者會解釋事件。對於外界質疑競選專戶收到近18萬筆小額捐款後遲遲未申報，柯文哲只稱「18萬筆欸」便未再回應追問。

台灣高等檢察署前檢察官張熙懷周一到台北地檢署告發柯文哲和會計師端木正競選帳務偽造不實，涉嫌《刑法》侵佔和偽造文書罪，同時違反《洗錢防制法》和《政治獻金法》。台北市議員鍾小平同日告發柯文哲違反《政治獻金法》、《刑法》背信、使公務人員登載不實等罪，台灣基進黨也告發柯文哲競選總部涉嫌違反《政治獻金法》。